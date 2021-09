Ripensia nu a putut produce surpriza pe terenul unei dintre favoritele la promovare, Petrolul Ploiesti. „Lupii” s-au impus cu 2-0, scor inregistrat si la pauza in duelul din etapa a saptea a Ligii 2. Ros-galbenii nu au avut forta sa revina in partea secunda. „Ripi” a incasat primul gol intr-un mod asemanator cu cel din […] Articolul Ripensia a fost depasita usor de Petrolul. Ros-galbenii au pus deja in vanzare tichetele pentru jocul de Cupa cu Dinamo a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .