- Ripensia Timisoara a dispus ieri seara de divizionara a patra Progresul Ciacova, pe terenul acesteia, in prima partida de verificare din aceasta vara. A fost 7-0 (3-0) pentru elevii lui Ciprian Urican in urma reusitelor lui Adrian Zaluschi, George Monea si Andrei Apostol. Ultimii doi si-au trecut in…

- Primul volum al Arhivelor Nationale din Ungaria a aparut in limba romana in cadrul seriei „Ghidul bilingv al fondurilor si colectiilor arhivistice privitoare la Transilvania, anterioare anului 1918-1919”.

- Formația din Ciarda Roșie a facut al treilea transfer al verii. Cel mai nou nume din lotul Ripensiei Timișoara e George Monea, un mijlocaș U21 care provine de la nou promovata in elita FC Hermannstadt, dar care in sezonul trecut a evoluat in doar trei partide pentru sibieni. Conducerea roș-galbenilor…

- UVT Agroland Timișoara și-a aflat astazi potențialul adversar la debutul in cupele europene. Voleibalistele de pe Bega, repartizate direct pe tabloul principal din Challenge Cup, vor intalni in 16-imile competiției caștigatoarea din duelul Vasas Budapesta – Formula Formis Rogoza (Slovenia). Primul meci…

- Formatia de pe Eugen Popescu a pierdut jucatori importanti imediat dupa ratea calificarii in Divizia A. Dupa plecarile lui Ovidiu Morariu (fundas) si Rafael Licu (mijlocas), inainte de finalul campionatului, Chindia a ramas fara alti patru jucatori. Acestia sunt Denis Ciobotariu (fundas), Mihai Neicutescu…

- Devis Mangia, 43 de ani, antrenorul lui U Craiova, a vorbit despre succesul echipei sale in finala Cupei Romaniei cu AFC Hermannstadt, 2-0. "E greu sa joci o finala, sunt foarte multe emoții. Cred ca am evoluat foarte inteligent. Am mai jucat alte finala in cariera, am luat argintul, dar acum a venit…

- Formatia FCSB a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a zecea, ultima a play-off-ului Ligii I. Echipa lui Nicolae Dica incheie campionatul pe locul doi. Golul a fost marcat de Gnohere, in minutul 40. 1-0: Gnohere a impins mingea in poarta…

- Fara emoții pe finalul B-ului, FC Ripensia a prestat cu Pandurii Tg, Jiu poate cel mai slab joc in ”Ciarda Roșie” din acest sezon. In mare nevoie de puncte pentru a nu pica, gorjenii au reușit sa se impuna cu 2-1 dupa un joc in care ofensiva gazdelor a dezamagit. Singura reușita a banațenilor a […]…