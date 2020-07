Stiri pe aceeasi tema

- Instituirea masurilor restrictive in timpul pandemiei a adus laolalta, in multe familii, victime si agresori. Conf.dr. Oana Baluta, cadru didactic la Universitatea Bucuresti, activista pentru drepturile femeilor, sustine ca institutiile europene au avertizat ca in situatii de criza creste violenta in…

- In perioada starii de urgența, oamenii care au sunat la liniile telefonice puse la dispoziție de catre Departamentul pentru Situații de Urgența, in parteneriat cu Asociația Proacta EDU, au reclamat atacuri de panica, situații de depresie și anxietate, teama de boala, teama ca nu mai exista locuri in…

- Conform informațiilor, in urma cu aproximativ doi ani, iubitul cantareței a fost condamnat pentru consumul și deținerea de substanțe stupefiante. Din cate se pare, iubitul Margheritei a semnat un acord de recunoaștere și astfel s-a ales doar cu o amenda penala, in cuantum de 900 de lei. In plus, a fost…

- Regizorul Luca Guadagnino, laureat al premiului Oscar pentru pelicula "Call Me By Your Name", va regiza filmul ”Scarface” pentru Universal Pictures, noteaza site-ul cinematografic IndieWire. Este vorba despre un remark al filmului cu gangsteri americani, scenariul fiind semnat de catre frații Joel și…

- [caption id="attachment_27766" align="alignleft" width="300"] Imagine simbol[/caption] La nivel modial numarul cazurilor de violența domestica a crescut dramatic pe perioada izolarii și carantinei generate de COVID-19. Astfel, autoizolarea si carantina pun in acelasi loc si victima si agresor. Exceptie…

- Vorbim de violența domestica atunci cand o persoana exercita un abuz asupra partenerului, incercand sa-l controleze și sa-și impuna puterea asupra sa in cadrul relației. Abuzul poate fi fizic,...