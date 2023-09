Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Electrocentrale București SA (ELCEN), producator de energie termica, l-a numit pe Claudiu Crețu in funcția de director general al companiei. Practic, revine la revine la conducerea ELCEN, dupa ce in perioada iulie 2017-iunie 2021 a fost administrator special al societații.…

- Spitalul Județean de Urgența Bacau are un nou director medical, dupa demisia dr. Dana Calțaru. Revine in post dr. Aurelia Țaga, care a fost in ultimii ani șefa secției de Pediatrie. Conducerea Consiliului Județean Bacau a luat act de demisia dr. Dana Calțaru și o readuce in funcție pe dr. Aurelia Țaga,…

- Pan Gongsheng a fost numit noul director al Bancii Populare a Chinei (BPC). Aceasta decizie a fost luata marți, in timpul celei de-a 4-a sesiuni a Comitetului permanent al celui de-al 14-lea Congres Național al Reprezentanților Poporului (CP CNRP), care a avut loc la Palatul Congreselor Naționale Populare…

- Alexandru Ursu a fost numit de Parlament in funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE). Candidatura lui a fost inaintata plenului legislativului urmare a concursului public desfașurat de Comisia economie, buget și finanțe, in care…

- Jorge Araya, director al Ariei Europa de Sud – Est in cadrul BAT, considera ca, prin sustinerea unei a doua majorari a accizei la produsele din tutun si nicotina in acest an, dupa cea din aprilie, Ministerul Finantelor ignora atat faptul ca accizele si preturile tigaretelor din Romania sunt cele mai…

- Director la prestigioasa Universitate Princeton, Nadia Crișan analizeaza, pentru „Adevarul”, evoluția relațiilor romano-americane, despre care spune ca au atins un maxim istoric. Asta nu inseamna ca totul e perfect, spune ea

- Costin Georgescu, fost director SRI și deputat de Alba s-a stins din viața! , fost director SRI și deputat de Alba s-a stins din viața! Fostul director al Serviciului Roman de Informații (SRI) și deputat de Alba, Costin Georgescu, a incetat din viața la varsta de 81 de ani. El se afla internat intr-o…

- Consiliul de Administratie al Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, l-a numit pe Viorel-Sorin Ciutureanu in functia de director general, pentru patru ani, pana in iunie 2027. De asemenea, Adriana Frangu a fost numita in functia de director financiar al…