Rihanna, pozele cu sarcina care au atras milioane de like-uri Rihanna, pozele cu sarcina care au atras milioane de like-uri Saptamana aceasta, vestea ca Rihanna este insarcinata a facut inconjurul lumii. Artista și iubitul ei, rapperul A$AP Rocky, vor deveni pentru prima oara parinți in 2022. Vestea a fost anunțata prin intermediul unor fotografii paparazzi in care RiRi iși etaleaza burtica de gravida. Imaginile au fost surprinse in timp ce artista și viitorul tatic se plimbau prin New York. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de badgalriri (@badgalriri) Acum, Rihanna a oficializat anunțul printr-o postare pe contul ei oficial de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna este insarcinata si asteapta venirea pe lume a primului ei copil, provenit din relatia pe care artista o are cu rapperul A AP Rocky, informeaza luni revista People, citata de EFE.Vedeta pop a fost fotografiata weekendul trecut alaturi de iubitul ei pe strazile din New York, iar paparazzi au…

- Rihanna, celebra cantareața de peste hotare, a anunțat in urma cu puțin timp ca este insarcinata și va deveni mama pentru prima data. Rihanna a facut marele anunț ca va deveni mama pentru prima oara in urma cu puțin timp. Artista in varsta de 33 ani este insarcinata și așteapta primul ei copil…

- Rihanna este insarcinata! Cand va deveni pentru prima oara mama Prima luna din anul 2021 aduce vești bune! Rihanna este insarcinata cu primul ei copil. Fericitul tatic este A$AP Rocky, barbatul care o face fericita deja de mai bine de 2 ani. Cei doi au fost fotografiați weekend-ul acesta, in timpul…

- Trei avioane cargo incarcate cu cartofi au decolat din SUA spre Japonia, unde restaurantele McDonald’s au fost obligate sa micsoreze portiile de cartofi prajiti din cauza cererii prea mari, dar și a ofertei insuficiente, relateaza Agerpres. Lantul de restaurante McDonalds din Japonia a anuntat pe 21…

- Emma Raducanu, jucatoarea de tenis cu origini romanești, a anunțat marți pe pagina personala de Instagram ca a devenit ambasador global al companiei aeriene British Airways, potrivit News.ro. Aceste este cel de-al treilea contract important pe care tanara britanica de doar 18 ani care a caștigat la…

- Anul acesta, la celebrul maraton al orașului New York au venit zeci de mii de alergatori din intreaga lume precum și o rața care poarta o pereche de incalțari personalizate, potrivit petapixel.com Wrinkle the Travelling Duck, Rața calatoare, așa cum este cunoscuta pe TikTok, și-a facut drum in inimile…