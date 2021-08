Stiri pe aceeasi tema

- Cineasta neozeelandeza Jane Campion, spaniolul Pedro Almodovar, dar si italianul Paolo Sorrentino sau Ridley Scott se numara printre marii favoriti ai editiei de anul acesta a Festivalului de Film de la Venetia, ce se va desfasura in perioada 1 - 11 septembrie, transmite luni Reuters. …

- Regizorul roman Alexander Nanau, cunoscut pentru documentarele „Toto si surorile lui” si „colectiv”, va face parte din juriul Festivalului de Film de la Venetia de anul acesta, au anuntat miercuri organizatorii, potrivit news.ro. Cea de-a 78-a editie a evenimentului va avea loc in perioada…

- Cineastul iranian Asghar Farhadi, regizorul peliculei ''A Hero'', si regizorul finlandez Juho Kuosmanen, realizatorul productiei ''Compartment No. 6'', au fost recompensati ex-aequo cu Marele Premiu al Juriului, sambata seara, in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului…

- Cineastul francez Leos Carax a castigat sambata seara premiul pentru regie in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes gratie lungmetrajului ''Annette'', un musical creat sub forma unei opere-rock flamboaiante, cu Adam Driver si Marion Cotillard in rolurile principale,…

- Cinci femei si trei barbati, de pe cinci continente, fac parte din juriul international al Festivalului de Film de la Cannes 2021, prezidat de cineastul Spike Lee. Juriul va analiza cele 24 de filme selectate in competitia celei de-a 74-a editii a festivalului, care va avea loc intre 6 si 17 iulie,…

- Regizorul italian Marco Bellocchio va fi recompensat cu un Palme d' Or onorific la viitoarea editie a Festivalului de la Cannes, care se va desfasura in perioada 6 - 17 iulie, au anuntat marti organizatorii citati de EFE. Regizorul, in varsta de 81 de ani, va participa la gala de inaugurare…