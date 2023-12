Patru noi chefi au fost prezentați de Antena 1, in fruntea emisiunii ”Chefi la cuțite” in locul demisionarilor Florin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Dintre aceștia, Richard Abou Zaki este unul din romanii deveniți faimoși cu adevarat in bucataria consacrata internaționala. Nascut in Piatra Neamț din tata libanez, noul chef de la popularul cooking show este cu adevarat chef la doar 26 de ani, și patru restaurante in Italia, unul cu o stea Michelin. ”Am 4 restaurante. Mi-am dat viața pentru bucatarie și niciodata nu m-am gandit sa renunț la ea. Am restaurantul meu in Italia cu o…