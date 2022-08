RICHARD STAN: „Arta nu înseamnă să faci ceva doar pentru o anumită nișă și să mori sărac!” Richard Stan este genul acela de om pe care poate l-aș fi ocolit pe strada, seara, dar pe care l-aș fi aplaudat cu entuziasm la Teatrul Național „I.L. Caragiale din București”, neștiind ca in aceeași personalitate incap valențe atat de diferite. Va invit sa citiți acest interviu pentru ca prezentul ne demonstreaza ca nu doar copiii cu meditații și familii perfecte ajung profesioniști. Din Berceni la Hollywood este un drum lung. L-a parcurs! Ritmul discuției este cel al lui Richard, tanarul care nu a fugit de Romania, ci s-a dus sa-i invețe pe americani cate ceva despre țara noastra. Regizorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

