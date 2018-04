Stiri pe aceeasi tema

- Richard Gere a fost o formidabila resursa pentru cinematografia hollywoodiana. Dupa filme de succes ca ''Ofiter si gentilom'' sau ''Pretty Woman'', actorul a inceput sa aiba din ce in ce mai putine roluri in peliculele americane. Cu toate ca aceste intamplari sunt normale in cinema, actorul este convins…

- Florin Andone, atacantul roman al celor de la Deportivo La Coruna, n-a fost pentru prima data titular de la venirea lui Clarence Seedorf. Cand a intrat in meciul cu Getafe, 0-3, n-a schimbat jocul cu nimic, in ultima jumatate de ora. La Voz de Galicia i-a dat nota 3, AS doar un as. Vartejul in care…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…

- Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei.'Ei au actionat in schimbul banilor pentru un serviciu de informatii al Federatiei Ruse', a declarat seful serviciului de investigatii criminale, Rolandas Kiski, potrivit Agerpres. Unul…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO demararea discutiilor in cadrul aliantei in urma controversatei interventii turcesti in nordul Siriei impotriva unei militii kurde sustinute de Washington, scrie AFP.

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Autoritatile de la Ciudad de Mexico au respins afirmatia presedintelui american Donald Trump potrivit careia Mexicul este cea mai periculoasa tara din lume, reiterand ca nu vor finanta zidul pe care Administratia de la Washington intentioneaza sa-l ridice la frontiera de sud a Statelor Unite, informeaza…