Richard Gere se pregatește sa ajunga din nou la altar. Indragitul și carismaticul actor, in varsta de 68 de ani, se va casatori pe data de 5 mai cu aleasa inimii sale, Alejandra Silva. In ciuda diferenței impresionante de varsta dintre cei doi, dar și in ciuda anilor sai, Richard Gere este pregatit sa inceapa o noua etapa in viața sa. Actorul va puncta astfel cel de-al treilea mariaj, amintindu-ne ca a mai fost casatorit cu actrita Carey Love, cu care are un baiat, Homer James, in varsta de 18 ani, dar și cu modelul Cindy Crawford. Viitoarea mireasa, Alejandra Silva, este nascuta in Spania, are…