Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinatul cu afaceri german la Teheran (diplomatul care conduce ambasada in lipsa ambasadorului) a fost convocat duminica la MAE iranian in urma unor remarci ''inacceptabile'' ale ''unor responsabili germani'' despre moartea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis vineri intr-un raid american…

- Arabia Saudita nu a fost consultata de catre Washington cu privire la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, a declarat duminica un responsabil saudit, in timp ce tara sa incearca sa dezamorseze tensiunile crescande in regiune, potrivit AFP. Arabia Saudita, aliata a SUA si rival…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut sambata o discutie telefonica cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, a doua zi dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un raid american de la Bagdad, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat al diplomatiei ruse, Serghei Lavrov i-a prezentat…

- Considerat de unii ca fiind cel mai popular om din Iran, ba chiar unul dintre cei mai puternici lideri din Orientul Mijlociu, generalul iranian Qassem Soleimani a fost a fost ucis vineri intr-un atac aerian lansat asupra convoiului lor pe aeroportul din Bagdad.

- Tensiunile din Irak scumpesc petrolul. Cotațiile, pe creștere dupa uciderea influentului general iranian Qassem Soleimani, intr-un raid american la Bagdad Cotatia barilului de petrol a crescut vineri, dupa ce anuntul mortii influentului general iranian Qassem Soleimani a provocat ingrijorari pe piata…

- Ministrul de Externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, a condamnat vineri asasinarea liderului Forțelor Quds, generalul iranian Qassem Soleimani, afirmand ca aceasta acțiune reprezinta "o escaladare nesabuita și extrem de periculoasa".

