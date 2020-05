Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii lui Dinamo au incasat un salariu restant, cu banii de la fani și de la Ionuț Negoița, și mai au o luna și jumatate de luat de la club, o luna și jumatate de la stat. Dar viitorul e invaluit in ceața. Ca sa evite scandalul, șefii le-au virat sambata jucatorilor banii pe ianuarie 2020, așa cum…

- Ai pierdut cele mai importante subiecte din ultimele 24 de ore? Aici este locul in care te poți pune la punct cu actualitatea sportiva in doar cateva minute. GSP.RO iți ofera la finalul fiecarei zile 5 știri pe care n-ar fi trebuit sa le ratezi. Coronavirus in Romania: bilanțul ultimelor 24h 1. ...

- Ai pierdut cele mai importante subiecte din ultimele 24 de ore? Aici este locul in care te poți pune la punct cu actualitatea sportiva in doar cateva minute. GSP.RO iți ofera la finalul fiecarei zile 5 știri pe care n-ar fi trebuit sa le ratezi. Coronavirus in Romania: bilanțul ultimelor 24h 1. Surpriza…

- Ai pierdut cele mai importante subiecte din ultimele 24 de ore? Aici este locul in care te poți pune la punct cu actualitatea sportiva in doar cateva minute. GSP.RO iți ofera la finalul fiecarei zile 5 știri pe care n-ar fi trebuit sa le ratezi. Coronavirus in Romania: bilanțul ultimelor 24h 1. Cristiano…

- Ai pierdut cele mai importante subiecte din ultimele 24 de ore? Aici este locul in care te poți pune la punct cu actualitatea sportiva in doar cateva minute. GSP.RO iți ofera la finalul fiecarei zile 5 știri pe care n-ar fi trebuit sa le ratezi. Coronavirus in Romania: bilanțul ultimelor 24h 1. Culisele…

- Ai pierdut cele mai importante subiecte din ultimele 24 de ore? AICI este locul in care te poți pune la punct cu actualitatea sportiva in doar cateva minute. GSP.RO iți ofera la finalul fiecarei zile 5 știri pe care n-ar fi trebuit sa le ratezi. Coronavirus in Romania: bilanțul ultimelor 24h 1. ...

- Pana marți seara, la ora 18:00, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), conform cifrelor oficiale de la Grupul de Comunicare Strategica.La raportarea de dimineața, de la ora 10:00, la nivel național erau…

- Autoritațile au confirmat al optulea caz de infecție cu coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat in varsta de 51 ani, din Olt, care a calatorit din Italia in același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul se afla in acest moment in izolare la…