- Liderii Partidului Popular European, intre care președintele Comisiei Europene și Parlamentului European și cei ai Romaniei, Letoniei, Suediei, Greciei, Croației și Slovaciei, au adoptat o declarație, solicitand tuturor statelor membre ale Uniunii Europene sa voteze integrarea Croației, Bulgariei și…

- Premierul Nicolae Ciuca declara ca nu ar trebui sa ne ingrijoreze deloc rezoluția adoptata de Parlamentul Olandei, prin care este refuzat, din nou, accesul Romaniei la Spațiul Schengen. Șeful Executivului se rezuma sa spuna ca „Romania a facut totul”, deși olandezii susțin ca „totul trebuie urmarit…

- Deși Parlamentul European a adoptat rezoluția intrarii Romaniei in Spațiul Schengen, Parlamentul Olandei a adoptat un document in care se cere „analiza cu strictețe a funcționarii statului de drept”. arlamentul olandez a adoptat o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea…

- „Spre marele meu regret, tocmai am aflat in urma cu cateva minute ca parlamentul olandez a adoptat o rezolutie care afirma ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei in spatiul Schengen. Regret profund acest lucru. Partidul meu (Democratii 66, n.red.) a votat impotriva…

- "Salutam decizia Parlamentului European de a adopta, cu o larga majoritate, rezolutia in care indeamna statele membre sa permita Romaniei si Bulgariei sa adere fara intarziere la spatiul Schengen. Este o veste buna! Astazi suntem la un pas de admiterea in Schengen.Țara noastra a facut eforturi susținute…

- Parlamentarii europeni se reunesc astazi, la Strasbourg, pentru un vot referitor la extinderea spațiului Schengen, dar și pentru o dezbatere privind buna funcționare a acestuia. Eurodeputații vor evalua normele privind controalele temporare la frontiera in spațiul Schengen și vor adopta o rezoluție…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a multumit colegilor din familia europeana pentru adoptarea Rezolutiei prin care se exprima clar sprijinul total pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen. „Le multumesc colegilor din familia noastra europeana pentru adoptarea Rezolutiei prin care se exprima clar…

- Ministrul de Externe a avut o intrevedere cu omologul din Bulgaria, Nikolay Milkov, in marja Adunarii Generale a ONU, iar discutiile s-au concentrat pe aspecte aflate pe agenda europeana, cu accent asupra eforturilor Romaniei si Bulgariei in ceea ce priveste aderarea la spatiul Schengen.