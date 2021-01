Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații prezinta rapoartele pe care le-a primit despre apararea impotriva incendiilor din spitale. Au fost constatate aproape 2.000 de deficiente in domeniul apararii impotriva incendiilor, dintre care s-au rezolvat doar 138. Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești…

- Prof. dr. Dorel Sandesc, președintele Comisiei de Terapie Intensiva din Ministerul Sanatații, a declarat vineri, la Antena 3, despre incendiul izbucnit la Spitalul Matei Balș din București, ca se incearca gasirea unui Acar Paun deși cauzele sistemice care provoaca aceste probleme, sunt cunoscute…

- In vederea prevenirii și reducerii riscului de manifestare a unor situații de urgența, similare incendiului din data de 14.11.2020 produs la secția de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, ISU Giurgiu a efectuat controale de specialitate la secțiile ATI din cadrul…

- In București și Ilfov, avand in vedere numarul mare al unitaților sanitare, verificarile continua.La controale au participat reprezentanți ai inspectoratelor pentru situații de urgența, DSP și/sau ISCIR. Potrivit raportului de control prezentat, luni, de IGSU, și citat de hotnews , in urma celor 292…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a anunțat azi rezultatele verificarilor efectuate in secțiile de Terapie Intensiva din țara, in urma incendiului produs acum o luna la spitalul din Piatra Neamț. La jumatatea lunii trecute, autoritațile au dispus o serie de controale in toate…

- IGSU a prezentat, luni, raportul in urma controalelor din secțiile ATI, dupa tragedia petrecuta la Piatra Neamț in urma cu o luna. Specialiștii inspectoratului au depistat aproximativ 2.000 de deficiențe in cadrul apararii impotriva incendiilor, fiind aplicate 1.402 de avertismente și 91 de amenzi.…

- In urma tragediei de la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Piatra Neamț”, unde un incendiu puternic a luat viața a 16 persoane, au fost demarate controale la mai multe secții de Terapie Intensiva din cadrul mai multor unitați sanitare. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de…

- CARAS-SEVERIN – Dotarile noi, facute in spitalul resitean, sunt o adevarata provocare pentru infrastructura existenta! Noi aparate au fost aduse sau urmeaza sa faca parte din dotarea Spitalului Judetean, lucru care nu poate decat sa ne bucure. Chiar si asa, tragedia de la Piatra Neamt a ridicat un semn…