Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen, detinatoarea trofeului, a surclasat-o pe Atletico Madrid cu scorul de 4-0, miercuri seara, pe teren propriu, in primul sau meci din Grupa A a Ligii Campionilor la fotbal. Foto: (c) Andreas Gebert/REUTERS Bavarezii s-au impus prin golurile marcate de Kingsley Coman (doua), Leon Goretzka…

- Real Madrid a fost invinsa, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, de echipa Sahtior Donetk, intr-un meci din grupa B a Ligii Campionilor, in care a avut un gol anulat dupa consultarea VAR, in minutul 90+2. Oaspetii au marcat prin Tete ’29, Varane ’33 (autogol) si Solomon ’42,…

- Celelalte opt meciuri din Champions League se vor desfașura astazi, dupa urmatorul program: In grupa A: Red Bull Salzburg – Lokomotiv Moscova (de la ora 19.55) și Bayern Munchen – Atletico Madrid (de la ora 22.00). In grupa B: Real Madrid – Șahtior Donețk (de la ora 19.55) și Inter Milano – Borussia…

- LIGA CAMPIONILOR. Programul meciurilor Marti, 20 octombrie Ora 19.55 GRUPA F: Zenit St. Petersburg - FC Bruges (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport 2) GRUPA G: Dynamo Kiev - Juventus (Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Sport PLus) Ora 22.00 GRUPA E:…

- Revenit in Liga Campionilor pe banca noii sale formatii, Dinamo Kiev, antrenorul Mircea Lucescu, a avut parte de o tragere la soti infernala: Dinamo Kiev face parte din grupa G, cu Juventus Torino, FC Barcelona si Ferencvaros Budapesta. Celelalte grupe sunt: Bayern Munchen, Atletico Madrid, Salzburg,…

- Mircea Lucescu și Dinamo Kiev au avut ghinion și au picat in cea mai grea grupa, cu Juventus, Barcelona și Ferencvaros. Lazio, echipa lui Ștefan Radu, se va duela cu Borussia Dortmund, Zenit și Club Brugge, in timp ce Inter, unde e legitimat Ionuț Radu, e in grupa cu Real Madrid, Șahtior și…

- Grupele editiei 2020/2021 a Ligii Campionilor, stabilite in urma tragerii la sorti care a avut loc, joi, la Geneva:Grupa A: Bayern Munchen (Germania, castigatoarea ultimei editii a Ligii Campionilor), Atletico Madrid (Spania), Salzburg (Austria), Lokomotiv Moskva (Rusia) Grupa B: Real…

- Sferturile de finala din Liga Campionilor se disputa pe teren neutru in acest sezon, la Lisabona, intr-o singura manșa. Dupa duelul Atalanta – PSG de miercuri, Casa Pariurilor are fotbal de top in oferta de pariuri din aceasta saptamana. Pe casapariurilor.ro, pe site sau in aplicație, ai cote marite…