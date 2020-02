Stiri pe aceeasi tema

- Formatiile Gaz Metan Medias si Astra Giurgiu si-au asigurat prezenta in play-off-ul Ligii I, in urma rezultatelor obtinute, duminica, in ultima etapa a sezonului regulat, potrivit news.ro.Gaz Metan Medias a invins Dinamo, scor 1-0, si a acumulat 43 de puncte, in timp ce Astra Giurgiu a remizat…

- Liga 1 / Etapa 25: Vineri, 14 februarie – ora 17.30: Chindia Targoviște – FC Voluntari, ora 20.00: CFR Cluj – FC Viitorul. Sambata, 15 februarie – ora 14.30: Academica Clinceni – Gaz Metan Mediaș, ora: 20.00 Poli Iași – Universitatea Craiova. Duminica, 16 februarie – ora 17.00: Sepsi – FC Botoșani,…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat astazi programul etapelor 24 si 25 din Liga I. Astfel, Universitatea Craiova o va intalni pe FC Viitorul, la Ovidiu, duminica – 9 februarie, de la ora 20.00. In runda urmatoare, Stiinta va evolua tot in deplasare, la Iasi, cu Poli, sambata – 25 februarie,…