Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit numaratorii paralele desfașurata de PNL, dupa raportarea rezultatului in 85% din secțiile de votare din județul Bihor (555 din 653 SV), scorul arata așa: Klaus Werner Iohannis 65,8% (129.712 voturi) Viorica Vasilica Dancila 34,2% (67.379 voturi) Rezultatele…

- Numaratoarea paralela anuntata de PNL Timis dupa contorizarea a aproape 70% din voturi indica victoria lui Klaus Iohannis cu peste 78% in Timisoara si cu peste 76% in judet. "In urma numaratorii paralele a PNL in 160 de sectii din Timisoara, dintr-un total de 207 sectii, rezultatele sunt urmatoarele:…

- Ludovic Orban a fost intrebat vineri, la Brasov, ce sanse ii da candidatului Viorica Dancila la alegerile prezidentiale. ”Sanse zero”, a raspuns Orban. Apoi a completat: ”Si asa e prea mult pentru ea ca a ajuns in turul doi”. CCR a validat, vineri, rezultatele primului tur al alegerilor…

- Turul I al alegerilor prezidențiale a fost caștigat clar de Klaus Iohannis, actualul președinte al Romaniei, pe locul secund clasandu-se Viorica Dancila (PSD). In orașele din județul Bacau s-a menținut trendul general, fara mari surprize. Cea mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Klaus Iohannis a obtinut 66,83% dintre voturile exprimate in judetul Sibiu, potrivit numaratorii paralele realizate de PNL, fiind urmat de Dan Barna, cu 11,02% si Viorica Dancila, cu 9,72%.Potrivit numaratorii paralele a voturilor realizate de PNL, Klaus Iohannis a obtinut 66,83% dintre voturile…

- Dupa centralizarea a 99,50 la suta din voturile exprimate in județul Timiș, numaratoarea paralela efectuata de delegații USR/Plus il confirma pe Klaus Iohannis drept marele caștigator al acestor alegeri, atat in județ cat și in Timișoara. Astfel, in Timișoara, Iohannis a obținut 39,81…

- PNL Timiș a prezentat primele rezultate in urma numaratorii paralele. Potrivit liberalilor, Klaus Iohannis a obținut 40,78% in Timișoara, Dan Barna a obținut 26,22% din voturile valabil exprimate, iar Viorica Dancila 12,18%, dupa numaratoarea paralela in 130 de secții dintr-un total de 207.…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile parlamentare de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur, urmand sa o infrunte in turul II pe Viorica Dancila, candidata…