Rezultate UIMITOARE privind originea țestoasei-gigant descoperite în 2019, în arhipelag vulcanic Galapagos "Se credea ca a disparut de peste 100 de ani! I-am confirmat existenta. Testoasa din specia Chelonoidis phantasticus a fost descoperita in #Galapagos", a scris pe Twitter Gustavo Marique, ministrul Mediului.Pentru a determina cu precizie specia, o echipa de geneticieni de la universitatea americana Yale a comparat ADN-ul acestei testoase femele descoperite pe insula Fernandina cu cel al unui mascul, ultimul despre care se stie ca a trait in Galapagos in 1906. Acest specimen este azi o piesa de muzeu si apartine Academiei de Stiinte din California, relateaza și Agerpres.Testoasa gigant Chelonoidis… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tristul anunț a fost facut de Ministerului ecuadorian al Mediului. Arcul natural de pe insulele Galapagos se afla la mai puțin de o mila distanța de Insula Darwin, care a fost botezata astfel in amintirea renumitului biologul englez Charles Darwin. Podul natural de piatra, care amintea de un arc de…

- Cercetatorii chinezi au dezvaluit recent caracteristicile si sursa microparticulelor de plastic transportate pe distante mari, gasite pe Platoul Qinghai-Tibet, cunoscut sub numele de ''Acoperisul lumii'', relateaza marti Xinhua. Demersul oamenilor de stiinta contribuie la intelegerea…

- CHIȘINAU, 1 apr – Sputnik. Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a anunțat anterior ca Federația Rusa nu are relații cu Uniunea Europeana. In opinia sa, anume Bruxellesul a distrus aceasta cooperare. In același timp, dupa cum a subliniat ministrul, Moscova este disponibila oricand sa restabileasca…

- Reprezentantii Parcului National Galapagos (PNG) si ai aeroportului care deserveste insulele au descoperit intr-o valiza aproximativ 185 de exemplare de broaste testoase, intre care zece decedate. Acestea urmau sa fie transportate din arhipelag catre continent, a informat duminica ministerul ecuadorian…

- Cercetatorii de la Universitatea Federala Siberiana (SFU) și Institutul de Biofizica a Filialei siberiene al Academiei ruse de Științe au descoperit o cantitate record de acizi grași polinesaturați omega-3 in peștele Salvelinus boganidae, care locuiește in zona arctica a Siberiei, scrie presa rusa.…

- Creația este prima și cea mai mare dragoste a sa, dar și cea care il face sa ramana plin de viața. Compozitorul Eugen Doga, Artist al Poporului, laureat al Premiului Național, deținator al „Ordinului Republicii”, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, sarbatorește astazi 84 de ani de la…

- CHIȘINAU, 27 feb - Sputnik. O comoara de monede de aur de la inceputul secolului al XX-lea a fost descoperita in Parcul Marat Kazei din Minsk, informeaza Sputnik Belarus. © Sputnik / Евгения НовоженинаO adevarata comoara gasita in Moldova: Arheologilor li s-a taiat rasuflarea – Foto S-a intamplat…