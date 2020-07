Rezultate remarcabile pentru Renovatio Sport Club Luni au fost comunicate in Adunarea Generala a Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern de la Comitetul Olimpic și Sportiv Roman rezultatele pentru anul 2019, iar Renovatio Sport Club a realizat uluitoarea performanța de a ieși in clasament primul club privat din Romania, in urma punctajului calculat de Federație. Astfel, clubul a ocupat locul 3 la categoria de varsta Juniori, dupa Steaua și Pitești - cluburi finanțate din bani publici. De asemenea, un alt onorabil loc 3 la Copii, dupa Dinamo și Steaua, iar in clasamentul general Renovatio Sport Club a reușit sa intre in primele 10 cluburi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard Novak, a avut, joi, o intalnire cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, in cadrul careia s-a discutat despre posibilitatea construirii unui velodrom in Romania. "Multumesc domnului ministru Ionut Stroe pentru sprijinul acordat…

- Marți, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, si secretarul de stat pe probleme pe tineret, Andra Costache, au susținut o conferința de presa in care au prezentat masurile pe sport și tineret din Planul Național de Investiții și Relansare Economica, “Recladim Romania”. Astfel, pe partea de…

- Competițiile sportive in aer liber se pregatesc de momentul mult așteptat, al reluarii lor – ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, anunțand ieri in cadrul unei conferinte de presa : ”Deja sunt niște solicitari oficiale pentru redeschiderea unor competiții. Ne-au solicitat pana acum cei…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, vineri, ca organizarea meciurilor fara spectatori este doar o solutie pe termen scurt, reprezentand o stare de urgenta. Liga I se reia pe 13 iunie Presedintele FRF Razvan Burleanu, presedintele COSR, Mihai Covaliu, si ministrul Tineretului…

- Mai multe competiții sportive se vor relua in același timp in Romania, dupa pandemia de coronavirus, a anunțat, joi, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, pentru Agerpres. Astfel, conform ministrului Tineretului și Sportului pe lista sporturilor ”grabite” sa-și reia activitatea se regasesc…

- Ministrul tineretului și sportului, Ionuț Stroe, le da o veste buna parinților: iși pot duce copiii la antrenamentele de fotbal. Deocamdata, doar pentru pregatire fizica, in condiții speciale: in grupe de cate trei și respectand distanțarea sociala. “In momentul de fața am putut permite tuturor sporturilor…

- Anunțul de ultima ora al ministrului Tineretului și Sportului! Ionuț Stroe a anunțat cand s-ar putea relua competițiile sportive in Romania și a facut precizari importante pentru toți sportivii de performanța.

- Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a oferit detalii despre cadrul general al reluarii competițiilor sportive in Romania. Cei de la MTS lucreaza la un cadru legislativ cu reprezentanții Ministerului Sanatații pentru ca sportul din țara noastra sa se puna din nou in mișcare, dupa pauza forțata.…