Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate OFICIALE in MARAMUREȘ la alegerile parlamentare 2020. Situatia dupa numararea a 94,67% din voturi Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 94,67% din voturi rezultatele sunt urmatoarele: Rezultate parțiale…

- Rezultate parțiale Camera Deputaților: PSD - 30% PNL- 24,8% USR PLUS - 13,7% UDMR - 6,9% AUR - 8,7% PMP - 4,5% Pro Romania -4,2% PER -1,1% Rezultate parțiale Senat: PSD - 30,4% PNL- 25,2% USR PLUS - 14,1% UDMR - 7% AUR - 8,8% PMP - 4,7% Pro Romania - 4,2% PER - 1,3%. Rezultatea parțiale in București…

- Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 75% din voturi, adica a peste 4,1 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS. Rezultate parțiale Camera Deputaților: PSD – 30% PNL- 24,8% USR PLUS – 13,7% UDMR…

- Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 27% din voturi, adica a peste 1,5 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS. Rezultate parțiale Camera Deputaților: PSD – 30,1% PNL- 24,4% USR PLUS – 11,9% UDMR – 8,5% AUR – 9% PMP – 4,5% Pro Romania -4,3% PER -1% Rezultate parțiale Senat: PSD –…

- Rezultate partiale Camera Deputatilor:PSD - 30,1-, PNL- 24,4-, USR PLUS - 11,9-, UDMR - 8,5-, AUR - 9-, PMP - 4,5- si Pro Romania -4,3-. Rezultate partiale Senat: PSD - 30,5-, PNL- 24,9-, USR PLUS - 12,2-, UDMR - 8,7-, AUR - 8,9-, PMP - 4,6- si Pro Romania - 4,4-.

- Rezultate parțiale Camera Deputaților: PSD - 30,1% PNL- 24,4% USR PLUS - 11,9% UDMR - 8,5% AUR - 9% PMP - 4,5% Pro Romania -4,3% PER -1% Rezultate parțiale Senat: PSD - 30,5% PNL- 24,9% USR PLUS - 12,2% UDMR - 8,7% AUR - 8,9% PMP - 4,6% Pro Romania - 4,4% PER - 1,3%

- Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 27% din voturi, adica a peste 1,5 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS. Rezultate parțiale Camera Deputaților: PSD – 30,1% PNL- 24,4% USR PLUS – 11,9% UDMR…

- Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 27% din voturi, adica a peste 1,5 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS, scrie Digi24. Rezultate…