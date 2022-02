Rezultate numai bune de… ședință! Dupa foarte multe egaluri in perioada de pregatire, pentru petroliști a venit și prima infrangere in jocurile de verificare susținute in aceasta iarna, survenita in fața Politehnicii Iași. Moldovenii s-au impus cu 2-0 (0-1) in confruntarea disputata vineri la Strejnic, golurile fiind marcate de catre Camara (2) și Aftanache (67). Penultimul test de dinaintea startului oficial a consemnat și primul eșec al iernii pentru elevii lui Nicolae Constantin. Avand-o ca adversara pe Politehnica Iași, formația petrolista nici n-a apucat sa se așeze bine in teren și s-a vazut condusa, oaspeții deschizand… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

