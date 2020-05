Stiri pe aceeasi tema

- Din inițiativa Primariei și a Spitalului orașenesc Cugir, incepand de astazi, a inceput prelevarea de probe (gratuite) pentru teste COVID-19, a personalului de la Fabrica de Arme Cugir. Potrivit directorului general, ing. Grațian Duma, echpa medicala a unitații locale de sanatate condusa de directorul…

- Incepand de astazi, cei peste 900 de salariați de la Fabrica de Arme Cugir s-au intorcs la munca, dupa o pauza de aproape patru saptamani, perioada in care au fost platiți in șomaj tehnic și in concediu legal. Potrivit directorului general, ing. Grațian Duma, in aceasta perioada s-au luat masuri de …

- Fabrica de Arme Cugir iți va relua de luni, 4 mai 2020, activitatea, dupa ce societatea a luat masuri menite sa asigure un climat de securitate și siguranța pentru salariați. In urma cu puțin timp, conducerea Fabricii de Arme Cugir ne-a transmis o informație potrivit careia incepand cu data de 4 mai…

- S-a finalizat testarea personalului medical din Spitalul Municipal Aiud și Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. Toate testele sunt NEGATIVE, a anunțat pe facebook sambata dimineața primarul Oana Badea. La nivelul municipiului Aiud, vineri, 24 aprilie 2020, situația era urmatoarea: – 8 cazuri active,…

- Doua persoane internate cu simptome de gripa zilele trecute, la Secția de Infecțioase a Spitalului din Alba au primit rezultate negative la teste, au declarat surse medicale. Este vorba despre o femeie din Zlatna si de copilul acesteia in varsta de 4 luni. Situația lor face obiectul unui dosar penal.…

- Senatorul PNL Cornel Popa a declarat, miercuri dimineata, pentru AGERPRES, ca toti cei patru parlamentari liberali de Bihor, printre care si el, au primit rezultate negative la testele efectuate pentru depistarea infectiei cu COVID-19."Am aflat aseara (marti - n.r.) in jurul orei 23,00, din…

- Medicul chirurg, dr. Terezia Mureșan – Director medical la Spitalul din Cugir ne-a declarat ca unitatea locala de sanatate a luat unele masuri organizatorice menite sa conduca la buna funcționare a instituției, in scopul evitarii imbolnavirii cu coronavirus. „Avand in vedere condiția epidemiologica…

- Masuri menite sa previna riscul raspandirii necontrolate a patologiei de sezon au fost dispuse, zilele trecute, de conducerea Spitalului orașenesc din Cugir. In acest sens a fost interzis accesul vizitatorilor pe secțiile și compartimentele instituției. La nivelul Spitalului orașenesc Cugir, au fost…