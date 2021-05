Duminica, 9 mai 2021, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 mai, Loteria Romana a acordat 19.200 de caștiguri in valoare totala de peste 1 milion de lei. Rezultatele pentru toate extragerile Loteriei Romane – 9 mai Loto 6/49: 40, 31, 24, 14, 3, 47 Loto 5/40: 34, 29, 18, 21, 4, 22 Joker: 5, 29, 38, 14, 23 + 9 Noroc: 0 7 8 4 4 1 0 Super Noroc: 4 5 7 1 3 3 Noroc Plus: 9 9 1 0 7 7 Care este potul cel mare la extragerea 6 din 49 Reportul la jocul Loto 6/49, categoria I, este de 11,59 milioane de lei (peste 2,36…