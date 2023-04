Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiada Interdisciplinara Cultura și spiritualitate romaneasca (Limba și Literatura Romana și Religie – Gimnaziu), etapa naționala, se desfașoara in perioada 26-30 aprilie 2023 la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” din Alba Iulia. 284 de elevi de gimnaziu din intreaga țara, insoțiți…

- Aproape 300 de elevi vor participa la Alba Iulia, la o olimpiada școlara de Spiritualitate Romaneasca. Cand au loc probele Aproape 300 de elevi de gimnaziu din Romania vor participa in perioada urmatoare la o olimpiada interdisciplinara, la Alba Iulia. Este vorba despre Olimpiada Interdisciplinara…

- Opt elevi s-au calificat la Olimpiada Naționala de Limba germana, in urma desfașurarii etapei județene a competiției, pe 25 martie, la Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava.De la colegiul gazda, s-au calificat urmatoarele eleve: Oniceanu Alexandra, Irimescu-Kruk Timea, Crețu Maia ...

- Cinci elevi au obținut premiul I la Olimpiada Județeana de Geografie și s-au calificat direct la etapa naționala a competiției, care va avea loc in perioada 9-14 aprilie la Pitești, județul Argeș. Caștigatorii locurilor la etapa naționala sunt: Ioan Alexandru Livadaru, clasa a VIII-a, Colegiul ...

- In aceasta perioada, sub umbrela Proiectului #SiguranțaOnline, polițiștii desfașoara activitați in unitațile de invațamant din județ. In saptamana care se incheie, aproximativ 150 de elevi din Alba Iulia au participat la activitațile organizate de polițiști. In perioada 20 – 23 februarie 2023, polițiștii…