- Antrenorul echipei de fotbal West Ham United, David Moyes, a prefațat meciul cu FCSB, din prima etapa a grupelor Conference League. “Noi am urmarit multe meciuri si am incercat sa cunoastem cat mai bine jucatorii. O intelegem mai bine pe FCSB. (…) Am recunoscut un jucator sau doi la care trebuie sa…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a prefațat meciul cu West Ham United, de joi, din grupele Europa Conference League. “Obiectivul ni l-am indeplinit, baietii trebuie sa intre cu placere, sa joace fotbal de placere la fiecare partida. Obiectivul era sa ne calificam in grupe. Ma bucur ca am ajuns…

- Kent Nielsen, antrenorul echipei daneze Silkeborg, adversara formatiei FCSB in grupa B din Conference League, a declarat miercuri ca echipa sa este outsiderul grupei "Dupa tragerea la sorti am stiut ca noi suntem considerati outsiderul grupei", a spus Kent Nielsen in conferinta de presa premergatoare…

- Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor, dupa ce a fost invinsa marti seara la Lisabona, de Benfica, scor 0-3. Echipa lusitana s-a impus cu 5-0 in dubla mansa si s-a calificat in grupele Ligii Campionilor, in timp ce Dinamo Kiev va…

- AS Monaco și PSV se intalnesc azi, de la 21:00, in prima manșa din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Confruntarea va avea loc pe Stade Louis II, iar casele de pariuri o dau drept favorita pe trupa din Principat. Cu Ligue 1 și Eredivise inca neincepute, PSV pare sa aiba un ușor avantaj pentru…

- Cristiano Ronaldo isi doreste sa plece de la Manchester United, la doar un an de la sosirea sa pe „Old Trafford“ si asta pentru ca „diavolii“ nu au prins Liga Campionilor. Si lusitanul nu duce lipsa de oferte, chiar daca are 37 de ani! In afara interesului prezentat de catre PSG, CR7 a primit o superoferta…

- CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. Campioana Romaniei a dominat echipa armeana. Președintele gruparii ardelene a pus pe seama ghinionului ratarile in lanț ale jucatorilor lui Dan Petrescu.…

- CFR Cluj va intalni echipa armeana Pyunik Erevan in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la Nyon. Gruparea ardeleana va juca primul meci in Armenia, pe 5 sau 6 iulie. Mansa secunda va avea loc pe 12 sau 13 iulie, in Gruia. Pyunik a cucerit in sezonul…