- Biroul Electoral Central a publicat rezultatele finale ale alegerilor locale din 27 septembrie. Potrivit datelor centralizate de BEC, la primarii PNL a obținut un procent de 34,58%, PNL-30,34% și Alianța USR-PLUS - 6,58%. Restul partidelor au obținut sub 5%.

- Biroul Politic National al PNL va aproba, luni, un proiect de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale, la nivel de tara, a anuntat presedintele partidului, Ludovic Orban. „Chiar daca au avut candidat propriu, noi am anuntat ca suntem deschisi acestei colaborari. Luni aprobam in Biroul Politic…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara, la România TV, ca PNL va aproba luni, în Biroul Politic Național, un proiect care prevede colaborarea cu PMP în consiliile județele și locale din țara, inclusiv în Consiliul General al Municipiului București.„Chiar…

- Reguli speciale atat in sectia de votare, cat si la solicitarea urnei mobile Nicoleta Dumitrescu Dupa ultima zi de campanie electorala, care a fost ieri, astazi urmeaza o zi de liniste, maine fiind ziua decisiva – a votului. Este ziua alegerilor locale, cand Consiliile locale, cele judetene, primarii…

- Liderul social-democrat Marcel Ciolacu anunta ca a semnat cu Victor Ponta un acord post-electoral, în baza caruia PSD si Pro România vor putea constitui majoritati în consiliile locale si judetene dupa alegerile din 27 septembrie, transmite Agerpres."E pentru prima oara, de…

- Alegatorii sunt chemati sa isi aleaga, la 27 septembrie 2020, reprezentantii administratiei publice locale, respectiv primarii, consiliile locale, consiliile judetene si presedintii consiliilor judetene. O particularitate a scrutinelor locale este aceea ca dreptul de vot se exercita numai in comuna,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor considera ca nu cele 5 minute cât intra o persoana sa voteze sunt periculoase, din punct de vedere sanitar. Acesta recomanda alegatorilor sa participe la alegerile locale din 27 septembrie, transmite Mediafax.Kelemen Hunor s-a declarat joi, la finalul ședinței…