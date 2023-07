Stiri pe aceeasi tema

- CONTESTAȚII… Ministerul Educației a publicat astazi rezultatele finale la Evaluarea Naționala. Peste trei sute de lucrari au fost recorectate, 247 la Limba și literatura romana și 117 la Matematica. Cea mai mare diferența de nota obținuta in urma contestației a fost inregistrata la Școala Gimnaziala…

- BACALAUREAT 2023: aproape o mie de contestații depuse in ALBA, dupa rezultatele la examen. Notele finale, in 7 iulie Rezultate Bacalaureat 2023 – contestații: In județul Alba, dupa publicarea rezultatelor la examen, au fost depuse aproape o mie de contestații. Notele finale vor fi cunoscute in 7 iulie.…

- Rezultatele la examenul de Bacalaureat vor fi afisate luni, pana la ora 12,00, in centrele de examen si online pe www.bacalaureat.edu.ro/. Candidații nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații in aceeași zi. Afisarea rezultatelor finale, dupa rezolvarea contestatiilor, va fi facuta in 7 iulie.…

- Balacaureatul continua, miercuri, cu proba la alegere a profilului si specializarii.Potrivit Ministerului Educatiei, se poate opta, in functie de filiera, profil si specializare, pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizica, Economie, Filosofie, Geografie, Informatica, Logica, argumentare…

- REZULTATE EVALUARE NAȚIONALA 2023: notele și mediile la examen, publicate astazi. Detalii pentru elevi Rezultate Evaluare Naționala 2023: Ministerul Educației publica astazi, pana la ora 14.00, primele rezultate dupa examenul de Evaluare Naționala. Contestațiile pot fi depuse miercuri și joi. Elevii…

- Bacalaureatul continua, marti, cu proba obligatorie a profilului. In functie de profilul studiat, elevii vor da examen la Matematica si Istorie. La proba de Limba romana, care a avut loc, s-au prezentat 97,6% dintre cei peste 130.500 de candidati inscrisi. 28 de elevi au fost eliminati din examen, fiind…

- Elevii care au terminat clasa a VIIII-a dau marți examenul la Matematica sau Istorie la Bacalaureat 2023. Ghidul informativ Bacalaureat 2023 publicat sambata de Ministerul Educației conține o serie de informații utile pentru candidați.A inceput examenul de Bacalaureat 2023. Luni, elevii au trecut de…

- Examenul de Bacalaureat 2023 incepe astazi, 26 iunie, cu prima proba, cea la Limba și literatura romana. Probele scrise se vor desfașura in 464 de centre din țara, a anunțat Ministerului Educației. Peste 130.000 de elevi absolvenți de clasa a XII-cea s-au inscris la examen. Probele scrise din prima…