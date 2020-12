Rezultate finale ale votului din 6 decembrie în Prahova • In mai mult de jumatate dintre localitaþile din judeþ, electoratul a ales candidaþii PSD • Ca procente, AUR este pe locul 4 la Camera Deputaþilor, iar PMP pe locul 5 Nicoleta Dumitrescu Dupa doua zile de la organizarea scrutinului electoral din data de 6 decembrie, au fost anunțate și rezultatele finale ale votului din Prahova, pentru ambele camere ale Parlamentului. Așa cum s-a vazut de altfel și duminica, a fost inregistrata cea mai slaba prezența la urne consemnata vreodata la un scrutin al alegerilor generale, situație ce reiese de altfel și din Procesul verbal ce cuprinde rezultatele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

