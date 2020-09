Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratul Adrian Gadea a castigat mandatul de presedinte al CJ Teleorman, el obtinand 71.198 de voturi, respectiv 42,90% din totalul celor 165.962 de voturi valabil exprimate, potrivit rezultatelor partiale prezentate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Conform sursei citate, pe locul…

- Candidatul PNL a obținut 3.075 de voturi la cele 16 secții de votare din Gherla, adica un scor de 44,33% și a fost candidatul cu cele mai multe voturi pe fiecare secție. Candidatul USR - PLUS Carol Szasz a obținut 2.011 voturi…

- Social-democratul Adrian Gadea s-a impus, la alegerile de duminica, 27 septembrie, in fața liberalului Eugen Pirvulescu, potrivit primelor rezultate. Numai pentru municipiul Alexandria, Adrian Gadea a obținut peste 2.000 de voturi in plus fața de contracandidatul sau. PNL a caștigat, insa, la vot politic,…

- PSD a obtinut cele mai multe voturi pentru Consiliul Judetean (CJ) Arges si functia de presedinte, potrivit rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) prin numararea voturilor in 519 dintre cele 522 de sectii de votare din Arges. Dintr-un total de 244.549 de voturi…

- PSD a obtinut cele mai multe voturi pentru Consiliul Judetean (CJ) Arges si functia de presedinte, potrivit rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Dintr-un total de 244.549 de voturi pentru listele de consilieri, PSD a obtinut 109.573. Pe urmatoarele…

- Ziarul Unirea Ioan Dirzu a ajuns ”profet” in localitatea in care a copilarit. PSD Alba a caștigat Primaria Garbova la mai puțin de 10 voturi diferența PSD, partidul condus la nivel județean de Ioan Dirzu a caștigat alegerile locale 2020 pentru primar in comuna Garbova. Muntean Ioan, candidatul social…

- Nita Mihai Sandu, candidatul PSD la presedintia Consiliului Judetean Ilfov, il acuza pe contracandidatul PNL, Hubert Thuma, ca si-a construit imaginea prin impostura. Social democratul sustine ca in declaratiile de avere ale cabdidatului liberal sunt cel putin opt infractiuni. „Ne-am dorit o campanie…

- PSD-iștii din Dej se vor intruni in aceasta dupa-amiaza, de la ora 17, pentru a stabili o strategie, dupa ce primarul Morar Costan a anunțat ca nu va mai candida din partea social-democraților la alegerile locale . Din informațiile noastre, la intalnirea de azi vor participa deputatul Gheorghe Șimon…