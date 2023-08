Rezultate Bacalaureat 2023: Cea mai mare medie obtinuta in judetul Constanta, 8,96. 665 de candidati au picat examenul (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate BACALAUREAT 2023, sesiunea a doua in ALBA: rata de promovare a examenului este de 27,5%. Cea mai mare medie, 9,43 Rezultate Bacalaureat 2023, sesiunea a doua: in județul Alba, cea mai mare medie obținuta la aceasta sesiune a fost 9,43, obținuta de un absolvent al Liceului Teoretic ”Sfantul…

- Rezultate Bacalaureat 2023 sesiunea toamna. Cand se afișeaza notele finale. Examenul de Bacalaureat 2023 sesiunea toamna s-a desfașurat in aceasta saptamana. Ministerul Educației a anunțat ca, la proba scrisa de Limba și literatura romana din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat…

- Probele scrise incep la ora 9:00, accesul elevilor in sali fiind permis pana la ora 8:30.Astazi, 16 augusrt 2023, incepe sesiunea de toamna a Bacalaureatului cu proba la Limba si literatura romana. Peste 33.900 de candidati s au inscris in vederea sustinerii examenului national de bacalaureat 2023 in…

- Maine, 16 august 2023, incepe cea de-a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat. Cei 492 de candidați inscriși in Vrancea vor fi repartizați in doua centre de examen. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea, sesiunea incepe maine cu proba scrisa la Limba și literatura…

- Luni, 3 iulie 2023, pe portalul edu.ro au fost publicate notele la sesiunea iunie a Bacalaureatului – 2023. In județul Alba a fost inregistrata doar o singura medie de zece curat. Merituoasa este Toda-Puiuleț Emanuela-Coralia, eleva la Colegiul Național „Avram Iancu”, Campeni. Emanuela a studiat la…

- Ministerul Educatiei a publicat astazi, 3 iulie, ora 11:00, pe site ul dedicat, rezultatele obtinute de absolventii studiilor liceale care au sustinut probele examenului national de bacalaureat in sesiunea iunie iulie 2023.Au promovat 91.246 de candidati 87.226 de candidati din promotia curenta, respectiv…

- Bacalaureatul este unul dintre cele mai importante examene din viața unui elev, reprezentand un punct de cotitura in parcursul lor academic. In cadrul examenului de Bacalaureat din acest an, o singura medie de 10 curat s-a inregistrat in județul Alba, aceasta aparținand unui elev de la Colegiul National…

- Absolventii de liceu, din toata tara, vor trece prin emotiile examenului maturitatii.Prima proba a Bacalaureatului este programata pentru luni, 26 iunie, adica cea la Limba si literatura Romana. In judetul Constanta pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat 2023, sesiunea iunie iulie, s au inscris…