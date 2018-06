Rezultate BAC 2018. Rata de promovare din acest an depăşeşte…

In acest an, peste 10.600 de liceeni au participat la examene, scrie publika.md. 83,5 la suta din candidati au trecut cu brio de probe. In colegii si centre de excelenta s-au inscris peste patru mii de tineri si doar 44,2 la suta dintre ei au obtinut note de trecere. Daca vorbim de restantieri, atunci din peste trei mii de tineri care si-au incercat din nou norocul, doar 558 au reusit sa obtina diploma.

Datele celor de la Educatie mai arata ca 1843 de absolventi de liceu au luat note mai mari de "8". Numarul lor este cu aproape 400 mai mare decat in 2017. Alti 359 de candidați au…