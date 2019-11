Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Dupa Alexandru Cumpanasu, pe locul doi in Dobrosloveni s-a plasat candidatul PSD, Viorica Dancila, cu 424 de voturi, in timp ce presedintele Iohannis, candidatul PSD, a obtinut 261 de voturi. Cumpanasu a obtinut un scor bun si in municipiul Caracal, 1.025…

- Dupa prelucrarea proceselor-verbale din 5804 secții de votare din cele 18.268 din Romania, Klaus Iohannis are 36,54%, Viorica Dancila – 26,79%, Dan Barna – 9,6%, iar Mircea Diaconu – 8,27%.

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Reprezentantul PMP la aceste alegeri, Theodor Paleologu, a fost votat, de peste 6% dintre alegatori. "Rezultatul obținut e bun, in contextul in care nu am avut dezbateri, am avut o criza de guvern. Forța din aceste alegeri va fi un ferment pentru dreapta…

- EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Mai e doar o ora și jumatate pana la inchiderea urnelor in Romania și unii candidați cu șanse la turul doi incep sa tremure din plin. Potrivit estimarilor...

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, conform unor surse interne PSD la ora 13.30: Klaus Iohannis 38% Viorica Dancila 24% Dan Barna 15%Mircea Diaconu 10% Un numar de 3.768.091 de alegatori s-au prezentat pana la ora 13:00 la cele 18.748 de sectii de votare…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, ora 13.00, potrivit unuei cercetari interne a PNL KLAUS IOHANNIS 41% VIORICA DANCILA 16% MIRCEA DIACONU 14 % DAN BARNA 13% REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Un numar de 3.768.091 de alegatori s-au prezentat pana la ora 13:00…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Sunt, probabil, singurul roman care s-a intors in Romania - sau printre puținii romani. Eu nu-mi doresc sa plec de aici, ca dovada ca am venit inapoi. Nu știu sa va spun daca pe termen mediu - ca personal, dar și ca persoana care a fost in politca și apropiata de cei…

- Stelian Tanase a vorbit la Digi24 despre schimbarile politice din aceste zile, pe care le considera „un punct de inflexiune”. Istoricul spune ca schimbarea guvernului nu este o simpla schimbare și nu numai o trecere de Putere la Opoziție, ci „o schimbare de direcție masiva, importanta”. In ultimii…