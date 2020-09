Stiri pe aceeasi tema

- Sunt unele surprize mari la alegerile locale 2020, pe care le-am aflat pe masura ce au devenit disponibile rezultatele parțiale, dupa inchiderea secțiilor de votare. Marian Oprișan a pierdut președinția Consiliului Județean Vrancea, dupa mai bine de 20 de ani, Nicolae Robu a pierdut alegerile locale…

- Pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 91.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 39.275 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.619 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la…

- Azi, canicula in București și 35 de județe. Temperaturile vor urca pana la 38 de grade. E cod galben de canicula in aproape toata țara. Bucureștiul și 35 de județe ale țarii sunt luni sub cod galben de canicula, pentru a treia zi consecutiv. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor urca pana la 37…

- In cursul dimineții de astazi, 14 august 2020, au mai fost confirmate inca 50 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 2.954. In intervalul 14.08.2020 (10:00) – 15.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 50 de decese (30 barbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați…

- In the past 24 hours another 17 people died from the novel coronavirus infection, taking the death toll of the COVID-19 deaths to 1,901, on Monday informs the Strategic Communication Group (GCS)."Between 12.07.2020 (10:00) - 13.07.2020 (10:00) there were 17 deaths (12 men and 5 women) of patients…

- Pana astazi, 10 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 31.381 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.812 au fost externate, dintre care 21.129 de pacienți vindecați și 1.683 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Pana astazi, 4 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate, dintre care 19.854 de pacienți vindecați și 1.007 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Pana astazi, 2 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 27.746 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.433 au fost externate, dintre care 19.363 pacienți vindecați și 1.070 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…