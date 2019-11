Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat Pro Romania, altul decat cei 6 despre care se știa pana acum, a votat luni pentru guvernul Ludovic Orban. Astfel, pe langa Georgian Pop, Mircea Banias, Sorin Campeanu, Damian Florea, Daniel Constantin și Meiroșu Emilia, a mai votat de la Pro Romania deputatul Liviu Ioan Balint, ex-PMP.Au…

- UPDARE: Și Daniel Constantin a votat. UPDATE: Și Sorin Cimpeanu de la Pro Romania a votat in urma cu cateva secunde. UPDATE: In acest moment, doi parlamentari PSD au votat Guvernul Orban. Al doilea vot este al Cristinei Burciu. UPDATE: A votat, in urma cu foarte scurt timp,…

- Senatorul PSD care i-a locul lui Claudiu Manda, dupa ce liderul PSD Dolj a plecat europarlamentar, a votat luni pentru investirea guvernului Ludovic Orban. Eugen Gioanca și-a preluat recent mandatul de senator de Dolj. Votul sau a fost aplaudat la scena deschisa de liberali.Și finul lui Liviu…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat ca pana in prezent are 225 de voturi de la partidele care au anunțat susținerea pentru investirea Guvernului sau. El a adaugat ca are angajamente și de la alți noua parlamentari și, totodata, continua negocierile, inclusiv cu Pro Romania, citeaza Mediafax.…

- "Sunt lucruri pe care ne vom intelege, unde sunt divergente majore intre partide cu siguranta va trebui sa gasim acel drum comun in care se vor intalni punctele de vedere. Avem un proiect de lege in Parlament in dezbatere la Camera Deputatilor. Exista un proiect inaintat de PMP tot legat de alegeri…

- Social-democratii au mai pierdut un deputat. Mihaita Gaina a anuntat Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca paraseste partidul si grupul parlamentar PSD. Mihaita Gaina precizeaza ca va activa in Parlament ca deputat neafiliat. Surse parlamentare precizeaza ca acesta ar putea sa treaca la partidul…

- Moțiunea de cenzura inițiata de PNL ar putea fi depusa la începutul saptamânii viitoare, pe 30 septembrie, potrivit unor surse politice. Președintele PNL, Ludovic Orban, a evitat sa dea un termen, precizând însa ca documentul va fi depus la Parlament ”cât mai curând…

- "Mesajul presedintelui este mesajul cumva consecvent cu pozitia pe care o are si USR si pe care am avut-o tot timpul: este nevoie de alegeri anticipate, aceasta este pozitia pe care i-am transmis-o presedintelui de cate ori am avut ocazia sa stam de vorba. In momentul de fata, acest guvern nu mai…