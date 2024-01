Rezultat surpriză în Superliga! Primul antrenor dat afară în acest an CFR Cluj a inceput prost anul 2024 și a pierdut incredibil in Superliga pe terenul ultimei clasate FC Botoșani, scor 1-0. CFR Cluj se pregatește sa puna capat colaborarii cu Andrea Mandorlini dupa ce echipa a suferit o infrangere inexplicabila in fața formației de la Botoșani, cu scorul de 1-0, in Superliga de fotbal . Neluțu Varga , finanțatorul clubului din Gruia, a confirmat pentru iamsport desparțirea de antrenorul italian și a anunțat ca Adrian Mutu va prelua conducerea tehnica a echipei CFR Cluj. „Da, este adevarat. Renunțam la el. Situația nu mai este suportabila, nu mai pot privi echipa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

