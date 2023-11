Rezultat istoric pentru Romania la biatlon, in prima etapa de Cupa Mondiala 2023/2024 George Colțea are 23 de ani. El este cel mai tanar sportiv din echipa masculina ce reprezinta Romania in acest sezon al BMW IBU World Cup. Biatlonistul roman a reușit duminica sa depașeasca sportivi mult mai experimentați. Printre ei, Tarjei Boe (locul 26) sau Jakov Fak (locul 23), multipli medaliați olimpici și mondiali. La proba individuala de 20 km au luat startul patru biatloniști romani. Este vorba despre George Colțea (locul 16), Dmitrii Shamaev (locul 58), George Buta (locul 92) și Raul Flore (locul 99).…