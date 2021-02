Stiri pe aceeasi tema

- CSM Targoviste a revenit pe primul loc in clasamentul Diviziei A1 la volei feminin, dupa ce a invins echipa CSU Belor Galati cu scorul de 3-0 (25-18, 25-16, 25-11), sambata, la Lugoj. Heidy Casanova, cu 17 puncte, si Ghergana Dimitrova, 12 puncte, s-au remarcat de la invingatoare.…

- Duminica s-au jucat ultimele partide din cadrul primului turneu al returului Diviziei A la volei feminin, cu grupe gazduite, timp de trei zile, de Targoviste, Blaj, Medgidia si Pitesti. CSM Targoviste ramane liderul campionatului.

- Divizia A1 (f): Programul Turneului 3 Grupa 1 (Lugoj) Vineri, 20 noiembrieCSM Lugoj – CSO Voluntari 2005 3-1 (25-16, 25-13, 22-25, 25-13) Sambata, 21 noiembrie CSO Voluntari 2005 – CS Medgidia1-3 (25-21, 21-25, 20-25, 22-25) Duminica, 22 noiembrieCSM Lugoj – CS Medgidia1-3 (22-25, 17-25, 25-18,22-25)Grupa…

- La turneul organizat de CS Medgidia vor participa sase formatii. Turneele 4 si 5 ale Diviziei A1 la volei feminin se vor desfasura in perioada 29 noiembrie 1 decembrie a.c. la Medgidia, in organizarea CS Medgidia.Vor participa sase echipe CS Medgidia, CSM Volei Alba Blaj, CSM Targoviste, CSU Belor Galati,…

- Doar o victorie au obținut voleibalistele de la CSM Lugoj in cel de-al treilea turneu al Diviziei A1 la volei feminin, desfașurat in weekend, in Sala Ioan Kunst Ghermanescu. Dupa doua infrangeri in primul turneu, 0-3 cu Dinamo București și CSM Volei Alba Blaj, urmate de alte doua eșecuri prin…

- Primul succes pentru Lugoj in runda in care s-a disputat și un derby important. CSM Targoviste a invins-o pe CS Stiinta Bacau cu scorul de 3-0 (25-19, 25-12, 25-15), vineri, pe teren propriu, in Grupa a 3-a din al treilea turneu al Diviziei A1 la volei feminin. CSM Targoviste s-a impus in mai putin…

