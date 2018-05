Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, a declarat, sambata, in timpul unei conferinte de presa, ca rezolutia de sustinere a premierului Viorica Dancila, a echipei guvernamentale si a conducerii partidului a fost aprobata intr-o sedinta organizata la Timisoara. La intalnire au participat si reprezentantii…

- Tot mai mulți liberali se dezic de acțiunea lui Ludovic Orban prin care incearca sa dea jos Guvernul Dancila cu o sesizare penala depusa la Parchetul General. Dupa secretarul general al partidului, Ilie Bolojan, care a spus ca nu este adeptul unor astfel de gesturi, senatorul PNL Alina Gorghiu se dezice…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, pare a fi fost inspirat de cateva persoane in depunerea sesizarii penale contra premierului Dancila. Asta daca nu cumva este o piesa importanta dintr-un plan al președintelui Iohannis de a scapa de acest guvern, așa cum sugereaza liderul PSD, Liviu Dragnea. Cu aproape…

- Procurorii DIICOT Timișoara deruleaza miercuri 16 mai, 36 de percheziții domiciliare, dintre care 33 in jud.Timiș și 3 in jud.Caraș-Severin intr-un dosar de trafic de droguri in randul studenților de la Facultațile de Medicina și Drept din Timișoara. Anchetatorii au stabilit faptul ca, la inceputul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susținator fervent al Laurei Codruța Kovesi, se impotrivea acum patru ani, deciziei lui Victor Ponta de a o numi pe șefa DNA in actuala funcție. Ludovic Orban, cunoscut pentru susținerea acerba acordata Laurei Codruța Kovesiș și pentru militantismul de care a dat dovada…