Rezidența Internațională „Albastru”, pe Facebook Centrul de Cultura „George Apostu” continua prezentarea Rezidenței Internaționale de Sculptura – „Albastru” (2017-2019) cu cea de-a treia parte a filmului acestui eveniment cultural unic in spațiul cultural regional. Este vorba de prezentarea ediției din anul 2019 (ediția a III-a), care a incheiat Rezidența de sculptura și la care au participat trei sculptori cu o […] Articolul Rezidența Internaționala „Albastru”, pe Facebook apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

