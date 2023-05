Rezervele valutare ale tarii, cele mai mari din lume, au crescut cu 21 de miliarde de dolari, pana la 3.205 miliarde de dolari luna trecuta, in comparatie cu 3.192 miliarde de dolari indicate de un sondaj al analistilor Reuters si cu 3.184 miliarde de dolari in martie. Yuanul a scazut cu 0,63% fata de dolar in aprilie, in timp ce dolarul a coborat luna trecuta cu 0,94% fata de un cos de alte valute importante. China detinea 66,76 milioane de uncii de aur la sfarsitul lunii aprilie, in crestere de la 66,50 milioane de uncii la sfarsitul lunii martie. Valoarea rezervelor de aur ale Chinei a crescut…