- Rezervele internationale ale Romaniei, valute plus aur, la 30 noiembrie 2021 au fost de 44,588 miliarde euro, fata de 44,984 miliarde euro la 31 octombrie 2021. La 30 noiembrie 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 39,283 miliarde euro, fața de 39,843 miliarde…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii noiembrie, la 39,283 miliarde de euro, in scadere cu 1,4% fata de nivelul de 39,843 miliarde de euro inregistrat la 31 octombrie 2021, a anuntat joi banca centrala.In cursul lunii au avut loc intrari de 2,049 miliarde…

- Ministerul Finantelor a imprumutat, joi, 318 milioane de lei de la banci, pentru refinanțarea datoriei publice si finantarea deficitului bugetului de stat. Imprumutul a fost realizat printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 155 de luni, la un randament…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii octombrie, la 39,843 miliarde de euro, in scadere cu 3,33% fata de nivelul de 41,216 miliarde de euro inregistrat la 30 septembrie 2021, a anuntat luni banca centrala, informeaza AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari…

- ” La 31 octombrie 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 39,843 miliarde euro, fata de 41,216 miliarde euro la 30 septembrie 2021. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 599 milioane euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in…

- Rezervele valutare la BNR s-au redus cu 1,37 miliarde de euro in octombrie fata de septembrie, la 39,8 miliarde euro. Platile scadente in noiembrie, in contul datoriei publice, ajung la 83 milioane de euro, conform Mediafax. Intrarile de valuta in valoare de 599 milioane de euro au venit din…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei se situau, la finele lunii septembrie, la 41,216 miliarde de euro, in scadere cu 0,96% fata de nivelul de 41,616 miliarde de euro inregistrat la 31 august 2021, a anuntat vineri banca centrala. In cursul lunii au avut loc intrari de 779 milioane euro,…

- “La 30 septembrie 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 41,216 miliarde euro, fata de 41,616 miliarde euro la 31 august 2021. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 779 milioane euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta…