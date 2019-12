Rezervele valutare administrate de BNR au scazut cu peste un miliard de euro in noiembrie

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 33,817 miliarde euro, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat in 31 octombrie.



Scaderea a avut loc in contextul in care, in noiembrie, BNR a anuntat, de 4 ori consecutiv, noi niveluri record pentru euro. Cel mai mare nivel anuntat de BNR a fost 4.7808 lei, in data de 21 noiembrie.



Totodata, miercuri 27 noiembrie, euro a crescut pe piata interbancara si a depasit nivelul de 4,8 lei, stabilind astfel un nou nivel record. Bancile comerciale vindeau euro,…