Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al Spitalului Colentina Victor Cauni a anuntat ca nu mai exista niciun pat liber in cele doua sectii de terapie intensiva ale spitalului. El a adaugat ca a fost relocata o linie de garda, intr-un al treilea pavilion, cu ajutorul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale…

- Guvernul Romaniei a aprobat alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatații. 65 de milioane de lei vor fi cheltuiți pentru achiziționarea medicamentului Veklury (Remdesivir).Astfel, instituției conduse de Nelu Tataru i s-a alocat, suplimentar, suma…

- Sa fie noul accesoriu un ceas, sau sa fie ultimul model de geanta office?! Nu. Noul accesoriu este cel mai recent telefon și evident o husa de telefon pe masura. Recunoaște, in viața ta de zi cu zi, ce ai in permanența asupra ta? Ceva care te urmarește peste tot, alunecand in buzunarul din spate sau…

- Patronatul producatorilor de medicamente din Romania transmit ca s-au primit comenzi de la export de pana la 10 ori mai mari la medicamente utilizate in tratamentul infecțiilor respiratorii și ca țara noastra risca sa ramana descoperita in sezonul rece daca nu-și face stocuri de rezerva.

- SRI face angajari. Serviciul Roman de Informații angajeaza oameni fara studii superioare. Instituția cauta sa angajeze mai mulți cunoscatori de limbi straine, printre care araba, chineza, ebraica, rromani și rusa. Cei care vor sa aplice pentru a ocupa un post nu trebuie sa aiba studii superioare. SRI…

- Doua parohii romane din Germania strang fonduri pentru a acorda burse de studii unor copii proveniți din familii numeroase și cu rezultate foarte bune la invațatura. Bursele, in valoare de 200 de lei pe luna, se vor acorda prin Programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfantul Stelian”…

- Virusul SARS-CoV-2 nu o sa dispara nici dupa al doilea val și va trebui sa ne obișnuim sa traim cu el „in anii urmatori”, susține Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie. Cum studiile de seroprevalența arata ca doar o mica parte a populației a trecut prin boala COVID-19,…