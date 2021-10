Stiri pe aceeasi tema

- Medicament experimental anti-COVID-19, Molnupiravir, cu administrare orala dezvoltat de Merck & Co Inc, a redus cu aproximativ 50% riscul de spitalizare si de deces pentru pacientii predispusi la forme severe ale acestei maladii, potrivit rezultatelor interimare ale unui studiu clinic, publicate vineri,…

- Pfizer si Merck & Co au anuntat miercuri noi studii clinice referitoare la medicamente antivirale orale pentru Covid-19, in contextul intensificarii cursei pentru dezvoltarea unui tratament usor de administrat impotriva acestei boli posibil fatale, transmite News.ro. Pfizer a declarat ca studiul de…

