Revoluție pe piața RCA. Amenzi colosale pentru lipsa poliței 20.000 de lei va fi amenda maxima pe care o vor primi șoferii pentru lipsa poliței RCA. Cel puțin așa prevede o modificare legislativa votata in Senat. Totodata, aleșii vor sa le interzica proprietarilor sa-și mai repare mașinile in regie proprie daca daunele sunt mai mari de 400 de euro. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

