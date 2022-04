Haos pe strazile din Ierusalim! Peste 150 de palestinieni au fost raniti vineri in confruntari cu politia israeliana pe Esplanada Moscheilor in Orasul Sfant. La inceputul zilei de vineri, martorii au relatat ca palestinienii au aruncat cu pietre și ca poliția israeliana a tras cu gloanțe de cauciuc și grenade paralizante, potrivit Times of Israel. […] The post REVOLUȚIE la Ierusalim. Incleștari violente intre palestinieni și polițiști. Peste 150 de raniți - VIDEO first appeared on Ziarul National .