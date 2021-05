Guvernul american ataca producția și importurile de hidrofluorocarburi(HFC), aceste gaze prezente in frigidere și aparate de aer condiționat – de care țara e plina – cu efecte teribile pentru clima. Obiectivul președintelui Joe Biden este reducerea producției și importurilor HFC cu 85% in urmatorii 15 ani. O revoluție culturala care va fi necesara pentru noile […] The post Revoluție in țara aerului condiționat first appeared on Ziarul National .