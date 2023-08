Revoluție în Sănătate. Fără excepții la CASS, co-plată și asigurări private Proiectul Strategiei Naționale de Sanatate 2023- 2030 prevede schimbari fundamentale in sectorul sanitar. Cele mai importante sunt cele legate de creșterea finanțarii prin eliminarea excepțiilor de la contribuția la CASS, introducerea co-plații și extinderea asigurarilor private. In ce privește co-plata, acesta va fi introdusa aproape pentru toate serviciile medicale care nu constituie urgențe. Strategiile din […] The post Revoluție in Sanatate. Fara excepții la CASS, co-plata și asigurari private first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

