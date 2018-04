Revoluţie în asigurările auto: Reţeta sigură care îţi poate reduce substanţial preţul la RCA şi Casco „Spionul din masina“, asa cum poate fi numit sistemul telematics, poate aduce soferilor o reducere substantiala a primei platite pentru polita RCA sau Casco daca comportamentul lor in trafic este unul prudent. In prezent sunt putini asiguratori in piata care iau in calcul sistemele telematics in stabilirea primelor de asigurare auto, printre ei numarandu-se Groupama si Omniasig. Groupama a introdus in luna iulie a anului trecut o clauza numita „autocontrol“ care poate fi atasata politelor Casco de peste 800 de euro pe an, platiti in 4 rate. Aceasta clauza poate aduce o reducere de pana la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

