Trimiterea unui satelit din lemn in spațiu ar putea sa nu para o idee prea buna. La urma urmei, lemnul nu are cum sa fie la fel de durabil ca metalul, nu-i așa? Potrivit unui experiment condus de cercetatori de la bordul Stației Spațiale Internaționale, lemnul este surprinzator de rezistent in spațiul cosmic, anunța bgr.com.

Japonia a anunțat pentru prima data planurile de a realiza un satelit din lemn inca din 2020. Raționamentul din spatele acestei inițiative se reduce la problema actuala a gunoiului spațial și la masa continua de sateliți lansați in spațiu. Ceea ce urca trebuie sa coboare…